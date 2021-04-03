Клип Манижи стал самым популярным на канале «Евровидения» среди участников 2021 года

Фото: скриншот видео

Видеоролик российской певицы Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина») стало самым популярным на YouTube-канале Евровидения среди участников 2021 года. Видео набрало уже 6,7 млн просмотров.



С этой песней певица выступит на Евровидении-2021 в Нидерландах. Певица обогнала по просмотрам сербскую группу Hurricane с песней Loco Loco, которая отстает от Манижи на 1 млн просмотров.

О том, что Россию на «Евровидении-2021» представит певица Манижа, стало известно в начале марта. «Реальное время» публиковало материал, в котором разбирало с экспертами песню «Russian Woman».

В Кремле сообщали, что не считают своей заботой и предметом внимания вопрос того, кто будет представлять Россию на «Евровидении», поскольку этот конкурс относится к шоу-бизнесу.

Маргарита Головатенко