Новости общества

09:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award

05:28, 17.04.2021 6
Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award
Фото: vk.com/manizhamusic

Текст песни российской певицы Манижи для Евровидения Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award. Об этом сообщили организаторы премии.

Награда вручается за лучший текст песни на Евровидении текущего года.

Помимо Манижи, на премию номинировали тексты: Growing up is getting old (VICTORIA) — Болгария, Zitti e buoni» (Måneskinsion) — Италия, Birth of a new age (Jeangu Macrooy) — Нидерланды, The wrong place (Hooverphonic) — Бельгия.

В предыдущие годы награды завоевывали Украина (2016), Франция (2017, 2018) и Италия (2019).

Ранее видеоролик российской певицы Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина») стал самым популярным на YouTube-канале Евровидения среди участников 2021 года. Сейчас на нем 8,1 млн. просмотров. Песня вызвала большой общественный резонанс. Песню Манижи «Русская женщина» начали проверять следователи после обращения АНО «Ветеранские вести».

Татьяна Леухина
ОбществоКультура
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    Молодца Манижа :)
    Ответить
  • Анонимно 17 апр
    Манижа очень талантлива , успехов ей!
    Ответить
  • Анонимно 17 апр
    Тема актуальная, стиль текста - современный. Исполняет Манижа прекрасно - пластична, уверенна, эмоциональна, естественна. Мне нравится.
    Ответить
    Анонимно 17 апр
    Почему бы в тексте этой песни не петь про татарских женщин? Вам бы вот такое понравилось бы?
    Ответить
  • Анонимно 17 апр
    Как-то очень похоже на провокацию рускоязычных евреев, к сожалению. Если так, то позорят себя, а не русских женщин. Провокационный балаган.
    Ответить
  • Анонимно 18 апр
    «Организаторы конкурса сообщили, что номинировали песню Манижи, поскольку в ней содержится метафора о судьбе женщин по всему миру, которые "боятся пройти по улицы из-за того, что могут подвергнуться домогательствам"»
    ....и ведь победит))))) тема ведь какая актуальная оказалась)))) я даже не догадывалась, что у нас, у женщин всего мира такая тяжёлая судьба)))....побегу на улицу сейчас, может, и вправду, домогаются)))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем