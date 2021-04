Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award

Текст песни российской певицы Манижи для Евровидения Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award. Об этом сообщили организаторы премии.

Награда вручается за лучший текст песни на Евровидении текущего года.

Помимо Манижи, на премию номинировали тексты: Growing up is getting old (VICTORIA) — Болгария, Zitti e buoni» (Måneskinsion) — Италия, Birth of a new age (Jeangu Macrooy) — Нидерланды, The wrong place (Hooverphonic) — Бельгия.

В предыдущие годы награды завоевывали Украина (2016), Франция (2017, 2018) и Италия (2019).

Ранее видеоролик российской певицы Manizha с песней Russian Woman («Русская женщина») стал самым популярным на YouTube-канале Евровидения среди участников 2021 года. Сейчас на нем 8,1 млн. просмотров. Песня вызвала большой общественный резонанс. Песню Манижи «Русская женщина» начали проверять следователи после обращения АНО «Ветеранские вести».



Татьяна Леухина