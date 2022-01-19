За сутки в Казани произошло 226 ДТП
За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 226 ДТП. В семи авариях есть пострадавшие. Так, случились одно опрокидывание, три столкновения и три наезда на пешеходов. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.
Кроме того, в городе задержали шесть водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у трех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили шесть горожан.
Вчера на 951-м км трассы М-7 произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Прокуратура Мамадышского района РТ организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.
Сегодня в Татарстане на дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица. Также синоптики прогнозируют метель с ухудшением видимости до 1—2 км.
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