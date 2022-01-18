В Татарстане 19 января ожидается метель, сильный ветер и снежная каша на дорогах

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в среду, 19 января, ожидается ухудшение погоды — сильный ветер, метель и снежные заносы на дорогах. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается сильный юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с, в столице республики — 18 м/с.

Фото: Максим Платонов (архив)

При метели видимость ухудшится до 1-2 км. На дорогах образуется снежная каша и гололедица.

Непогоду в Гидрометцентре РТ спрогнозировали и на сегодняшний день — в Татарстане местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км и сильный ветер порывами 15—18 м/с.



Татьяна Демина