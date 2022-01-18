В поселке Константиновка дети вынуждены ходить в школу по сугробам — видео

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В поселке Константиновка дети вынуждены ходить в школу по сугробам из-за отсутствия тротуаров. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Родители организовывают дежурства, чтобы провожать и забирать детей из школы. Дорога по пути в учебное заведение двусторонняя.

Просьбы обустроить тротуар жители поселка регулярно направляли в администрацию Советского района. В пресс-службе района ответили, что этот вопрос будет решаться в рамках различных республиканских программ по благоустройству или при выделении целевого финансирования.

Сегодня в Миндорансе РТ сообщили, что в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать более 85 км дорог на региональной сети в городских агломерациях.



Татьяна Леухина