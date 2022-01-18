Строительные работы в проблемном ЖК «Мелодия» планируют начать в феврале

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Работы в проблемном ЖК «Мелодия» на улице Габишева в Казани планируют начать в феврале, с начала теплого сезона 2022 года, сообщил руководитель Фонда защиты прав дольщиков РТ Иван Новиков.



На сегодняшний день в доме провели техническое обследование, с помощью которого определят объем и сроки корректировки проектной документации по завершению строительства с учетом новых норм.

Арбитражный суд принял заявление фонда о намерении стать приобретателем прав застройщика-банкрота ООО «ПИК+» и обязательств перед участниками строительства. Судебное заседание по рассмотрению состоится 26 января.

Сдать дом должны были пять лет назад. Готовность объекта была высокой, но строительство так и не было завершено. 8 апреля 2021 года застройщик ООО «ПИК+» был признан банкротом.

На завершение строительства ЖК «Мелодия» выделяется 190 млн рублей. Их них 80 млн рублей — из бюджета РТ.

Маргарита Головатенко