Судебное заседание по передаче прав застройщика проблемного ЖК «Мелодия» пройдет 24 декабря

Арбитражный суд Татарстана принял заявление Фонда поддержки дольщиков РТ о приобретении прав на достройку проблемного ЖК «Мелодия». Судебное заседание состоится 24 декабря, сообщает телеграм-канал фонда.

«Передача прав застройщика региональному Фонду — это ключевой этап в процессе восстановления прав обманутых дольщиков в рамках федеральной программы поддержки», — говорится в сообщении.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

На завершение строительства ЖК «Мелодия» выделяется 190 млн рублей. Их них 80 млн рублей софинансирует РТ.

Строительство проблемного ЖК «Мелодия» началось в 2016 году. С 2019 года работы начали отставать от графика, а в 2020 году и вовсе прекратились. В апреле 2021 года застройщика «ПИК+» признали банкротом. В ожидании квартир остаются 170 семей.

В Арбитражный суд с заявлением о намерении стать обладателем прав застройщика фонд обратился на прошлой неделе.

Диана Жиленкова