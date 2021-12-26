В Татарстане закупят видеокамеры для Росгвардии на 2,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

ГБУ «Безопасность дорожного движения» закупило персональные устройства регистрации информации для Управления Росгвардии по Татарстану. Сообщение опубликовано на сайте госзакупок.

По результатам электронного аукциона договор заключили с ООО «Простые решения». По предложению участника, цена контракта составила 2,6 миллиона рублей. Изначально она составляла 3,2 млн рублей. Средства выделены из республиканского бюджета.

156 единиц видеокамер для сотрудников Росгвардии необходимо поставить в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта. Они предназначены «для фиксации действий сотрудников во время исполнения ими служебных обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности». Видеокамеры должны быть новыми, изготовленными не ранее 2020 года.



Фото: Максим Платонов (архив)

В октября стало известно, что на модернизацию и оснащение конференц-зала для нужд Управления Росгвардии по Татарстану потратят 9,4 млн рублей. Заказчиком также выступало ГБУ «Безопасность дорожного движения».



Максим Кокунин