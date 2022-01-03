В Татарстане за зимние каникулы больше девяти тысяч детей отдохнут в лагерях

В эти зимние каникулы более девяти тысяч детей отдохнут в 167 лагерях и оздоровительных организациях Татарстана. Об этом сообщается на сайте Минмолодежи республики.

Отдых будет организован в виде смен в загородных оздоровительных учреждениях и лагерях дневного пребывания. За городом смогут отдохнуть больше пяти тысяч ребят в 39 учреждениях, более четырех тысяч — в 90 лагерях.

Так же, как и во время осенних каникул, будет осуществлена комплексная работа по предупреждению распространения COVID-19. К работе допустят лишь тех, кто прошел вакцинацию и сделал анализы на наличие антител к коронавирусу. Будет организована ежедневная, по два раза, термометрия детей и персонала, запрещен выезд ребят в течение смены, массовые мероприятия и родительские дни. Сотрудников пищеблока, медицинский и техперсонал обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Госдуме предложили продлить школьные каникулы до 16 января из-за ситуации с COVID-19. Однако в Минпросвещения России заявили, что не станут этого делать.



Дарья Акимова