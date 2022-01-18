В Казани до 25 января ограничат движение по улице Односторонка Гривки

Фото: Олег Тихонов

В Казани с 19 по 25 января временно ограничат движение для транспорта и пешеходов по автомобильной дороге по улице Односторонка Гривки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение закроют на участке от улицы Поперечно-Гривской до дома №19а по улице Односторонка Гривки. Это связано с работами на сетях водоотведения.

Отмечается, что соответствующий документ уже подписан в городском исполкоме.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне сообщалось, что в Казани ограничат движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге на Оренбургском проезде в районе домов №128а, №128б и №128, к.1 по Оренбургскому тракту.

Дарья Акимова