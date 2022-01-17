В Казани до конца января ограничат движение по Оренбургскому проезду

В Казани ограничат движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге на Оренбургском проезде. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Движение закроют на Оренбургском проезде в районе домов №128а, №128б и №128, к.1 по Оренбургскому тракту. Ограничение будет действовать с 19 по 28 января. Это связано со строительством сетей водоснабжения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Казани до 11 февраля ограничили движение по дороге на улице Сахарова. Это связано с работами по выносу сетей водопровода из зоны строительства первого участка второй линии казанского метрополитена.

