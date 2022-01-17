Госдума поддержала поправки к проекту о пожизненном сроке для педофилов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о пожизненном сроке за особо тяжкие преступления для педофилов, совершивших преступления против несовершеннолетних всех возрастов. Информация появилась в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Законопроект о пожизненном заключении за педофилию внесли в Госдуму в сентябре 2021 года. Такое наказание будет грозить преступникам, которых уже ранее судили за насильственные действия в отношении несовершеннолетних лиц. Также пожизненное лишение свободы ожидает злоумышленников за преступление в отношении двух и более детей.

Татьяна Леухина