В Казани на ул. Вишневского на женщину упал снег с крыши

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани с многоквартирного дома №48/29 по ул. Вишневского на женщину упал снег с крыши. Пострадавшая получила ушиб мягких тканей, врачи отпустили ее домой.

В мэрии Казани опровергли информацию о падении на женщину сосульки, о которой сообщил один из пользователей Twitter. По его информации, инцидент случился на ул. Достоевского.

Специалисты не обнаружили сосулек на доме. Обстоятельства происшествия пока выясняются, сообщили в мэрии.

О сосульках или шапках снега на многоквартирных домах казанцев призвали сообщать в управляющую компанию, ответственную за содержание объекта, или в Управление административно-технической инспекции города по номеру 223-09-91.



Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани с начала 2022 года и по 13 января административно-техническая инспекция исполкома выписала около 30 протоколов за нарушения зимнего содержания зданий и территорий. Сотрудники инспекции проводят обследование города каждый день.



Татьяна Демина