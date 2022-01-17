В Татарстане во вторник ожидается метель с ухудшением видимости и сильный ветер

Во вторник, 18 января, в Татарстане и в Казани местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Также на территории республики прогнозируется сильный ветер порывами 15—18 м/с. В столице Татарстана ожидается ветер порывами до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, татарстанцев предупреждали о сильном ветре порывами 15—17 м/с в понедельник, 17 января.

Маргарита Головатенко