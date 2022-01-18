Исследование: каждая десятая женщина в России живет в одиночестве

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В России каждая десятая женщина живет в одиночестве. Чаще всего это вынужденное обстоятельство, а не их осознанный выбор, выяснили социологи Высшей школы экономики.

По словам Екатерины Дегтяревой, изучившей результаты опросов за 1994–2019 годы, россиянки «чаще всего сталкиваются с потерей или уходом партнера, и это вынуждает их к ведению хозяйства в одиночестве». Объем выборки за эти годы составил 142,4 тысячи женщин в возрасте от 18 до 69 лет.

Чаще всего одиночество для россиянок — следствие смерти мужа. На вдов приходится 41,6%. Еще 35,4% живут одни после развода. На одиноких незамужних жительниц России приходится 19,4%, сообщает пресс-служба ВШЭ.

Фото: Максим Платонов

В прошлом году Европейский Объединенный исследовательский центр (JRC) в своем последнем докладе по ситуации с одиночеством в Евросоюзе зафиксировал в период пандемии COVID-19 удвоение числа людей, чувствующих себя одинокими. Ученые пришли к выводу, что в ЕС есть риск развития «пандемии одиночества», который требует немедленного вмешательства.



Татьяна Демина