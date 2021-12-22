Госдума завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва

Государственная дума России завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва. За два с небольшим месяца депутаты провели 23 пленарных заседания.



— Первая сессия Государственной думы восьмого созыва объявляется закрытой, — сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. После этого депутаты стоя прослушали исполнение национального гимна.

Ранее Володин отмечал, что за сессию депутаты приняли 143 закона, более трети из которых — социальной направленности. Согласно постановлению Госдумы о распорядке работы депутатов, весенняя сессия продлится с 10 января по 31 июля 2022 года.

Фото: duma.gov.ru

Госдума РФ восьмого созыва начала работу 12 октября. Первое заседание открыла представитель «Единой России» Валентина Терешкова.

Выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК, 324 мандата получила «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату.

Маргарита Головатенко