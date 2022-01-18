За сутки в Казани произошло более 200 ДТП

За прошедшие сутки в столице Татарстана произошло 217 ДТП. В трех авариях есть пострадавшие. Так, случились наезды на препятствие и стоящий автомобиль, а также столкновение. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувший понедельник в городе задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом виде. Также у четырех горожан не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставили одного горожанина.

Фото: Максим Платонов

Ситуация на дорогах осложняется погодными условиями. Накануне в Гидрометцентре РТ предупредили, что сегодня в городе, как и в целом по республике, ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км.

Диана Жиленкова