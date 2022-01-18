В Нижнекамске открыли мемориальную доску в честь Людмилы Андреевой

В Нижнекамске у входа в поликлинику №1 ДГБ с ПЦ установили мемориальную доску в память о первом главном враче детской поликлиники Людмиле Андреевой. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района Татарстана.

Данная поликлиника появилась при активном участии Людмилы Андреевой. Накануне ей исполнилось бы 82 года.



Фото: e-nkama.ru

«Она была не только организатором детского здравоохранения и замечательным доктором, она была еще и наставником. И в детской больнице система наставничества реализовывалась в полной мере», — рассказал руководитель Управления здравоохранения Сергей Мерясев.



Отмечается, что в текущем году планируется увековечить память еще одного врача.

В этом месяце в Казани открыли мемориальную доску в честь известного государственного и общественного деятеля Татарстана и России Василия Лихачева. Мемориальную доску создали заслуженный архитектор РТ и РФ, член правления Союза архитекторов РТ Герман Бакулин и скульптор, член Союза художников РТ Фаниль Валиуллин.



Диана Жиленкова