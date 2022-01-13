Жители Татарстана застраховались более чем на 23 млрд рублей в 2021 году

Совокупный размер страховых премий в Татарстане с января по сентябрь 2021 года увеличился на 5,6% по сравнению с тем же периодом 2020-го и составил 23,5 млрд рублей, сообщает Отделение — Нацбанк по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



Рост страховых премий объясняется увеличением страховок по автокаско (на 20,2%, до 3,6 млрд рублей) и страхованию от несчастных случаев или болезней (на 9,8%, до 3,3 млрд рублей).

За девять месяцев прошлого года в республике приобрели более 2,6 млн страховых полисов, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2020-го. В республике спад числа заключенных договоров зафиксировали только по добровольному имущественному страхованию. Большей популярностью пользовались полисы страхования от несчастных случаев и болезней, ДМС и ОСАГО.

В январе — сентябре 2021-го объем страховых выплат по сравнению с 2020 годом вырос на 35,8%, до 11,9 млрд рублей. «Динамика обусловлена существенным увеличением выплат по добровольному страхованию жизни, ОСАГО, а также по добровольному личному страхованию», — отметил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.

Фото: realnoevremya.ru

Доля безналичных платежей в Татарстане за девять месяцев 2021 года составила 94% по количеству и 45% по сумме. За этот период татарстанцы совершили 658,6 млн операций банковскими картами.

Маргарита Головатенко