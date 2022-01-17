Мэрия Казани опубликовала ролик о работе дорожных служб зимой

Мэрия Казани опубликовала ролик о работе дорожных служб зимой. Он появился в telegram-канале исполкома.

В нем сотрудники дорожных служб рассказывают о деталях своей работы, передают эмоции от жалоб горожан на нечищеные улицы.

За минувшие сутки в Казани с улиц вывезли более 17 тысяч тонн снега. С начала зимнего сезона убрано более 379,2 тысячи тонн снега. Днем на уборку вышли 493 дорожных рабочих и 329 единиц специальной техники.



Татьяна Леухина