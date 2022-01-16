Более 17 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за сутки
С казанских улиц за сутки вывезли более 17 тысяч тонн снега. С начала зимнего сезона — более 379,2 тысяч тонн снега, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.
За сутки на дорогах использовали 334 тонны реагента и 497 тонн песко-соляной смеси. С начала сезона — более 43,2 тысячи тонн.
Днем убирать улицы вышли 493 дорожных рабочих и 329 единиц специальной техники. Вывоз снега осуществляется с участков улиц: 8 Марта, Абжалилова, Аграрная, Амирхана, Баумана, Богатырева, Воровского, Гаврилова, Гафури, Гвардейская, Давыдова, Девятаева, Дружбы, Ершова, Журналистов, Зайцева, Искра, Кирпичникова, Ленская, Литвинова, Ломжинская, Петербургская, Саид-Галеева, Сеченова, Советская, Татарстан, Тинчурина, Центральная, Чистопольская, Шмидта, а также с проспектов Ибрагимова, Ямашева, Мамадышского и Оренбургского трактов, Ноксинского спуска и других участков улиц.
В городе работают горячие линии по уборке снега: обратиться можно в районные администрации, так и через сервис «Открытая Казань».
За вчерашние сутки с улиц города вывезли более 16 тысяч тонн снега.
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