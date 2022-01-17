Источник: Шакир Мухамадуллин не поедет в расположение сборной России для подготовки к Олимпиаде

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин не поедет в расположение сборной России для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

У хоккеиста до сих пор положительные тесты на COVID-19. Защитника из Уфы планировали вызвать на сбор в Новогорске в составе расширенного списка игроков для подготовки к Олимпиаде. Теперь его шансы попасть на Олимпиаду в Пекин минимальны. Окончательный состав сборная объявит 23 января.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Мухамадуллин сыграл в 34 матчах и набрал 7 (3+4) очков с нулевым показателем полезности.