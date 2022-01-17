В Казани проектная документация компенсационного дома на Гареева прошла госэкспертизу

ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» выдало положительное заключение проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство компенсационного дома на ул. Гареева в Казани. Об этом сообщается в telegram-канале «Фонда поддержки дольщиков РТ».



Следующий шаг: получение разрешения на строительство дома и непосредственно начало строительных работ. Возводить дом будет республиканский Фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Здание будет десятиэтажным, состоящим из трех секций. На территории дома планируется сделать площадки для отдыха и занятия физкультурой, площадки для игр детей раннего и дошкольного возрастов, игровую спортивную площадку, парковку на 164 машино-места.

Квартиры в компенсационном доме на ул. Р. Гареева предназначены для дольщиков, которые купили жилые помещения в проблемном доме № 3 ЖК «Золотая середина».

В конце декабря фонд начал выдавать ключи дольщикам дома №6 ЖК «Золотая середина».



Татьяна Леухина