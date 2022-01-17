В Казани проектная документация компенсационного дома на Гареева прошла госэкспертизу
ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» выдало положительное заключение проектной документации и результатам инженерных изысканий на строительство компенсационного дома на ул. Гареева в Казани. Об этом сообщается в telegram-канале «Фонда поддержки дольщиков РТ».
Следующий шаг: получение разрешения на строительство дома и непосредственно начало строительных работ. Возводить дом будет республиканский Фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
Здание будет десятиэтажным, состоящим из трех секций. На территории дома планируется сделать площадки для отдыха и занятия физкультурой, площадки для игр детей раннего и дошкольного возрастов, игровую спортивную площадку, парковку на 164 машино-места.
Квартиры в компенсационном доме на ул. Р. Гареева предназначены для дольщиков, которые купили жилые помещения в проблемном доме № 3 ЖК «Золотая середина».
В конце декабря фонд начал выдавать ключи дольщикам дома №6 ЖК «Золотая середина».
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