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В Казани в конце декабря начнется выдача ключей дольщикам дома №6 ЖК «Золотая середина»

21:16, 20.12.2021
В Казани в конце декабря начнется выдача ключей дольщикам дома №6 ЖК «Золотая середина»
Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Сегодня Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление Фонда защиты прав дольщиков республики об отмене запрета передавать ключи участникам строительства дома на ул. Чистопольской. Об этом сообщается в telegram-канале Фонда.

27 декабря Фонд начнет выдавать ключи дольщикам дома №6 ЖК «Золотая середина». График опубликуют в социальных сетях.

Фото: t.me/fpdrt

В ближайшее время ключи получат 132 дольщика. Фонд защиты прав дольщиков РТ занимался завершением строительства дома в рамках федеральной программы поддержки дольщиков. Ввод в эксплуатацию дома состоялся летом текущего года.

Осенью Фонд поддержки дольщиков РТ сообщал, что в Казани продолжается прием заявлений на вступление в реестр пострадавших граждан ЖК «Золотая середина», в Фонд обратился 191 гражданин.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураНедвижимость Татарстан

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