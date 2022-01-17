Жители Уфы чуть не подрались с водителем автобуса, который не открывал двери и проехал остановку

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

В одном из автобусов Уфы произошел конфликт между пассажирами и водителем, который выпускал людей только через переднюю дверь и отказывался открывать среднюю и заднюю двери. Кроме того, он проехал одну из остановок, чем вызвал недовольство граждан, которым надо было выходить на ней.

По словам пассажиров, в автобусе не было кондуктора. Водитель выпускал всех через переднюю дверь, чтобы получить на выходе оплату за проезд.

Некоторые их пассажиров автобуса, который, к слову, был переполнен, протолкнулись к кабине водителя и начали стучать по стеклу. Мужчина выглянул и начал ругаться с людьми. В итоге он открыл дверь, и часть пассажиров вышла из салона автобуса, не заплатив за поездку.

Инцидент случился в конце прошлой недели, вечером 14 января, в автобусе №74 «Башавтотранса», сообщает UTV.RU. На предприятии случившееся не прокомментировали.

Напомним, транспортная реформа началась в Башкирии в 2018 году. Главной ее задачей определили обновление парка автобусов. Глава республики Радий Хабиров обратил внимание, что старые пазики смотрятся на улицах Уфы неэстетично. А во время прямой линии в сентябре 2021-го он подчеркнул, что в 2022 году в столице Башкирии будут работать только новые автобусы. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина