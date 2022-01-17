В Казани мужчина обвиняется в избиении тещи до смерти

Казанца заподозрили в избиении тещи до смерти. Следственные органы СУ СК РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Утром 15 января в квартире одного из домов по улице Гарифьянова обнаружили тело 50-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти в виде следов побоев. По подозрению в совершении преступления задержан 37-летний зять умершей.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по РТ

По версии следствия, женщина вместе со своей дочерью, подозреваемым и маленькой внучкой жили в комнате общежития. За несколько дней до трагедии родители получили пособие по уходу за ребенком. После этого они начали пить. При этом мужчина несколько раз избивал тещу. Позже та почувствовала себя плохо, но за медицинской помощью обращаться не стала. Спустя время женщина умерла.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следкома по РТ.



В начале января следственные органы возбудили уголовное дело после ссоры в новогоднюю ночь двух молодых людей, в ходе которой один ударил другого ножом.



Татьяна Леухина