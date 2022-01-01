В Татарстане возбудили уголовное дело после ссоры в новогоднюю ночь

Фото: Максим Платонов (архив)

Следственные органы МВД возбудили уголовное дело после ссоры в новогоднюю ночь двух молодых людей, в ходе которой один ударил друг друга ножом. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

31 декабря 2021 года около полуночи в селе Матюшино Верхнеуслонского района Татарстана на улице Центральной молодой человек 1999 года рождения, будучи пьяным, во время ссоры ударил ножом жителя Казани 17 лет. Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение РКБ.

Подозреваемый был задержан. По факту случившегося следственные органы МВД возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «з» часть 2 статьи 111 УК РФ). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

На место происшествия приезжал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. Расследование контролируется районной прокуратурой.

Фото: realnoevremya.ru

На днях в квартире одного из жилых домов Казани были обнаружили тела мужчины и женщины с резаными ранами шеи. По подозрению в убийстве задержали 23-летнего жителя Марий Эл.

Дарья Акимова