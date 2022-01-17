Для туристов Казани разработали гастрономический путеводитель

В Казани разработали гастрономический путеводитель для туристов. В нем на английском и русском языках представлена информация о заведениях, где можно попробовать блюда национальной кухни.

— Кроме заведений общепита и разнообразных кулинарных традиций нашего города, из путеводителя гости узнают, где можно купить интересные сувениры, связанные с гастрономией, — рассказала директор казанского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

В путеводитель включены сведения о проводимых в Казани кулинарных мастер-классах и прочих гастрономических мероприятиях. Информацию будут регулярно актуализировать.

Фото: realnoevremya.ru

Туристы могут найти гастрономический путеводитель в гостиницах, на железнодорожных станциях, в аэропорту и в туристско-информационном центре Казани, сообщается на сайте мэрии города. Планируется презентовать документ и в электронном формате.

Напомним, Казань признана гастрономической столицей России. Товарный знак официально зарегистрировали в начале 2021 года.



Татьяна Демина