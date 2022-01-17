Средний срок окупаемости квартиры при сдаче в аренду в 2021 году составил 16,5 года — много это или мало?

Средний срок окупаемости квартиры в городах-миллионниках России к концу 2021 года составил 16,5 года, сообщает консалтинговая группа SRG. Речь об отношении средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды.



В Челябинске — самый быстрый срок окупаемости и высокий показатель доходности среди городов-миллионников. Здесь за счет аренды можно вернуть стоимость квартиры за 12,4 года при доходности в 8,06%. Однокомнатная квартира здесь стоит до 1,78 млн рублей (+16,52%), ее аренда — 12 тыс. рублей (3,48%).

В Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве наблюдается наименьшая доходность и высокие сроки окупаемости — от 18 лет до 20,4 года.

Фото: realnoevremya.ru

В России срок окупаемости квартиры в 2021 году составил 16 с половиной лет — это:

В конце 2020 года срок был меньше — 15,8 года.

На 4 года меньше среднего срока ипотеки в России по итогам сентября 2021-го — 20,5 года. Это исторический максимум.

На 3,5 года меньше, чем в Турции — там на то, чтобы «отбить» затраты, нужно 20 лет

Срок ипотечного кредита в России в 2023 году будет на 6,5 года больше — по прогнозам агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), он составит 23 года.

На 5 лет больше, чем нужно жителю Татарстана, чтобы накопить на частный дом — по данным портала «Мир квартир» за август 2021-го, на это надо 11,4 года.

В Сочи, чтобы «отбить» стоимость жилья на курорте, сдавая его в аренду, понадобится на 12 лет больше — 28,6 года.

Минимум на 4 года больше, чем в США — там недвижимость окупается за 10—12 лет.

Примерно в два раза меньше, чем в Германии — там жилье окупается за 30 лет.

Дарья Пинегина