Мэр Челнов об уборке снега: интенсивность работ должна быть выше

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

Мэр Челнов Наиль Магдеев на «деловом понедельнике» призвал к усиленной координации работ служб при вывозе снега с улиц города.



— Нужно определенное системное решение принять по привлечению дополнительного транспорта по вывозу снега. Интенсивность работ должна быть выше, — сказал он.

Как отметил первый заместитель руководителя исполкома Челнов Илья Зуев, за 16 дней января в городе выпала месячная норма осадков, что усилило нагрузку на предприятие автодорог и управляющие компании.

За прошедшую неделю с улиц Челнов вывезли 54 тысячи куб. м снега — это в два раза больше, чем за предыдущую неделю.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях челнинцы возмущались условиями работы дворников. По наблюдениям горожан, им не выдают должных приспособлений и средств для уборки, недоплачивают.

В начале января мэр Челнов оценил качество уборки снега в городе как хорошее. Он обратил внимание на соблюдение сроков уборки снега управляющими компаниями. По его словам, необходимо укладываться в нормативные сроки.

Маргарита Головатенко