Челнинцы возмутились условиями работы дворников

В Челнах жители обсуждают условия работы дворников — поводом для этого стала публикация в интернет-сообществах, посвященных жизни города. На проблему обратили внимание «Челнинские известия».



«На ЗЯБи сегодня вышел на улицу, попался дворник, убирающий снег. Спросил, как дела. И смотрю на его перчатки. Управляющая компания, у меня нет слов для вас! Дворник говорит, ничего не дают, даже перчатки, зарплату ущемляют!», — написал пользователь и подчеркнул, что ситуация повторилась с дворником из соседнего дома.

Представитель администрации города под постом попросил указать адрес и контакты, чтобы понят, к какой УК следует обратиться. Однако жители в обсуждении выяснили, что ситуация не единичная. Так, жительница поселка ГЭС 8/4 написала, что сама покупала моющие средства для уборки подъездов. При этом она отметила «космические» цифры за квартплату.

«Дворник, с 18/39 поселок ЗЯБ, отработал добросовестно месяц, заплатили 10 тысяч, обещали больше, уволился, сейчас другой работает, не знаю на сколько его хватит», — рассказала другая жительница.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале января мэр Челнов оценил качество уборки снега в городе как хорошее. Он обратил внимание на соблюдение сроков уборки снега управляющими компаниями. По его словам, необходимо укладываться в нормативные сроки.

Ранее заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексей Фролов отмечал, что одна из основных проблем с уборкой снега — это зарплата дворников и нехватка рабочей силы.

Маргарита Головатенко