Мэр Челнов оценил качество уборки снега в городе

Фото: Дмитрий Резнов

В Набережных Челнах оценили качество уборки снега в новогодние праздники. Как рассказал мэр города Наиль Магдеев, проведенная работа находится на хорошем уровне, подобную схему уборки улиц нужно выдерживать и дальше.

Также Магдеев обратил внимание на соблюдение сроков уборки снега управляющими компаниями. По его словам, необходимо укладываться в нормативные сроки.

Фото: realnoevremya.ru

«Если жители домов видят, что техника во дворе работает, дворник трудится в поте лица, безусловно, они понимают, что через два-три часа сугробы уберут, но, если этого нет, начинают жаловаться. Не надо ждать, когда снег прекратится, и потом убирать. Снег идет — сразу убираем. Да, он еще будет идти. Ничего, еще раз уберем», — передают слова мэра «Челнинские известия».



Недавно жители Нижнекамска пожаловались на неубранные дороги. Например, по словам местных жителей, на улице Студенческой из-за преграды в виде снега и льда трудно переходить в автобус.



Диана Жиленкова