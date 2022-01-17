Утром на казанских дорогах образовались 7-балльные пробки

Фото: Максим Платонов

Этим утром на дорогах Казани образовались заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», появившиеся пробки оцениваются в 7 баллов.

Движение затруднено в различных частях города. Так, заторы появились на улицах Пушкина, Гвардейской, Аделя Кутуя, Аграрной, Космонавтов, Николая Ершова и др.

Фото: скриншот

Пробки образовались и на улицах Сибгата Хакима, Маршала Чуйкова, Декабристов, Копылова, Мира, а также на Сибирском тракте, проспектах Победы, Ибрагимова и др.

На прошлой неделе ситуация на дорогах осложнялась погодными условиями. По прогнозам синоптиков, сегодня в городе, как и в целом по Татарстану, существенных осадков не ожидается.

Диана Жиленкова