Казанцы пожаловались на стаю собак, которая бродит около ЖК «Залесный сити»

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Около казанского ЖК «Залесный сити» местные жители заметили стаю собак, которая окружила человека. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Отмечается, что животные кидаются на людей. Такая ситуация происходит не впервые. Опасения у местных жителей вызывает и то, что в этом районе находится детский сад.

На прошлой неделе сообщалось, что в 2021 году с казанских улиц отловили 4,3 тысячи собак, из них 3,5 тысячи выпустили на прежние места обитания после вакцинации и стерилизации. Многих животных поймали после сообщений местных жителей.

Диана Жиленкова