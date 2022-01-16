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УНИКС обыграл «Нижний Новгород»

19:51, 16.01.2022
УНИКС обыграл «Нижний Новгород»
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС обыграл «Нижний Новгород» со счетом 85:71 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается в соцсетях казанского клуба.

Матч проходил в Казани, в «Баскет-холле». В ходе игры два баскетболиста казанской команды Айзея Канаан и Марио Хезоня набрали по 20 очков.

Благодаря этой победе УНИКС занял 1-е место в таблице лиги.

30 декабря 2021 года УНИКС победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 75:67.

Дарья Акимова
СпортБаскетбол Татарстан

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