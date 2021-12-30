УНИКС обыграл турецкий «Анадолу Эфес»
Казанский УНИКС победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 75:67. Об этом сообщается в соцсетях клуба.
Заключительный для казанцев в 2021 году матч прошел сегодня в казанском «Баскет-холле». Турецкая команда является действующим чемпионом Евролиги.
Сейчас УНИКС находится на пятом месте в турнирной таблице Евролиги.
23 декабря УНИКС уступил «Барселоне» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги со счетом 111:109.
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