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УНИКС обыграл турецкий «Анадолу Эфес»

20:45, 30.12.2021
УНИКС обыграл турецкий «Анадолу Эфес»
Фото: vk.com/unicsbasket

Казанский УНИКС победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 75:67. Об этом сообщается в соцсетях клуба.

Заключительный для казанцев в 2021 году матч прошел сегодня в казанском «Баскет-холле». Турецкая команда является действующим чемпионом Евролиги.

Сейчас УНИКС находится на пятом месте в турнирной таблице Евролиги.

23 декабря УНИКС уступил «Барселоне» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги со счетом 111:109.

Дарья Акимова
СпортБаскетбол Татарстан

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