The New York Times допускает размещение российских ракет у берегов США

Американское издание The New York Times сообщает о возможности размещения российских ядерных ракет у берегов США со ссылкой на западных дипломатов, участвовавших в переговорах по гарантиям безопасности России с представителями США и НАТО в Женеве.

По их информации, российские дипломаты намекали на такую возможность в случае, если Запад не примет требования РФ о гарантиях безопасности в Европе. Однако напрямую о таких планах россияне не заявляли. Также непонятно, о каких именно странах и территориях шла речь. Однако утверждается, что это позволило бы сократить время подлета ракет к цели до пяти минут.

Фото: pixabay.com

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что Соединенные Штаты Америки и НАТО готовы вести диалог с Россией.

Дарья Акимова