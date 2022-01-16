Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности

Социальная сеть Facebook заблокировала в пятницу официальную страницу российской делегации, представляющей страну на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя делегации Константина Гаврилова.

По словам Гаврилова, блокировка странички произошла из-за запрещенного контента на ней. Что именно администрация соцсети сочла запрещенной информацией, неизвестно. Гаврилов рассказал, что представители делегации выкладывали на странице лишь заявления руководства России и МИД РФ.

В связи с этим событием, делегация планирует обратиться к руководству ОБСЕ для указания на проблему.

Фото: pixabay.com

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Дарья Акимова