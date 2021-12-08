YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной

YouTube заблокировал канал Марии Шукшиной. Теперь на канале актрисы размещено уведомление: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».



«И да, «Ютьюб» снес мой канал», — написала Шукшина в своем telegram-канале.

Российская актриса — одна из активистов, выступающих против обязательной вакцинации в России. Она была в списке тех, к кому известные российские врачи написали открытое письмо с предложением показать «красные» зоны, чтобы изменить их мнение. Ранее Instagram помечал аккаунт Шукшиной как «публикующий ложную информацию».

Фото: pixabay.com

Мария Шукшина — российская актриса, заслуженная артистка РФ (2008). Известна своими ролями в фильмах «Похороните меня за плинтусом», «Моя безумная семья», «Крыша» и другими.

Маргарита Головатенко