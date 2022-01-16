Россия вытесняет США с мирового рынка оружия

Россия вытеснила США с мирового рынка оружия за счет выросшего качества продукции российского военпрома. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на британское издание «Rai Al Youm».

По имеющимся данным, Россия совершила огромный прорыв в создании зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500, способных перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов противника. США понадобится минимум 20 лет, чтобы разработать новое поколение истребителей класса «F».

Также отмечается, что новые модели российских и китайских передовых сверхзвуковых ракет произвели революцию в контроле над воздушным пространством. Их скорость в десять раз превышает скорость звука.

Кроме России, Китай и Иран тоже опередили Америку в области разработки вооружения.

Фото: ru.wikipedia.org

Недавно стало известно, что два стратегических ракетоносца Ту-160М, модернизированных в Казани, поступят в дальнюю авиацию в 2022 году.

Дарья Акимова