Путин проведет переговоры с президентом Ирана на следующей неделе

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе переговоры с главой Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

Переговоры пройдут в очном формате, в Москве.

В середине ноября 2021 года лидеры двух стран уже проводили телефонную беседу. В ходе нее они рассмотрели основные вопросы двустороннего сотрудничества, куда вошли реализация крупных совместных инвестиционных проектов и взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также у Путина на той неделе запланированы заседание Совета безопасности России и международные телефонные переговоры.

Фото: wikipedia.org

2 января российский президент пообщался по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора они подвели основные итоги сотрудничества между странами.

Дарья Акимова