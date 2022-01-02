Путин и Эрдоган побеседовали по телефону

Сегодня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе разговора они подвели основные итоги сотрудничества между странами и подтвердили настрой на дальнейшее взаимовыгодное партнерство России и Турции. Были затронуты международные темы, российские предложения по гарантиям безопасности, ситуации в Закавказье, Сирии и Ливии.

Заодно главы государств поздравили друг друга с наступившим Новым годом.

Фото: kremlin.ru

30 декабря 2021 года Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом США Джо Байденом. Главной темой переговоров была реализация договоренностей по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.

Дарья Акимова