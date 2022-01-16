Врач из челнов рассказала, как защититься от штамма «омикрон»

Главврач частного медцентра Набережных Челнов Лариса Танова рассказала, что воловина населения в Европе переболеют штаммом «омикрон». Об этом она сообщила в своем Instagram со ссылкой на данные ВОЗ.



Этот штамм распространяется в 2,5 раза быстрее, чем «дельта». Росздравнадзор предполагает, что заболеваемость в России увеличится до 100 тысяч человек в сутки. Беременные и дети болеют «омикроном» чаще, чем «дельтой».

Вместе с тем «омикрон» переносится легче, он редко поражает легкие. По словам Тановой, прививка может помочь перенести заболевание легче. Она отметила, что по мнению ученых, ослабление штамма вируса — признак завершения пандемии, а если половина населения России переболеет, это приведет к коллективному естественному иммунитету и снижению заболеваемости.

Врач посоветовала проверить свою кровь на сахар, ферритин и С–реактивный бело, постараться убрать из рациона сладкое и изделия из белой муки, добавить много зелени, овощей, употреблять с пищей витамины. Полезно будет смазывать носовые ходы кремами с эфирными маслами. Также необходимо привести в порядок работу кишечника. Этого можно достичь, принимая пробиотики, посоветовала врач.



Фото: realnoevremya.ru

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее отмечал, что уникальных симптомов для штамма COVID-19 «омикрона» нет, но есть определенные отличия — головная боль, насморк, чихание, усталость.

Маргарита Головатенко