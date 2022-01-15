В Казани за сутки вывезли более 16 тысяч тонн снега с улиц

За минувшие сутки с казанских улиц вывезено 16,3 тысяч тонн снега, а с начала зимнего периода — 368,5 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На уборку улиц от снега сегодня вышли 521 дорожный рабочий и 401 единица специальной техники. Вывоз снега осуществляется с участков улиц: Амирхана, Бассейная, Баумана, Вишневского, Восстания, Габишева, Гагарина, Гарифьянова, Гвардейская, Девятаева, Журналистов, Зайцева, Иовлева, Кирпичникова, Копылова, Ломжинская, Магистральная, Марджани, Миннуллина, Каюма Насыри, Островского, Парина, Петербургская, Портовая, Саид-Галеева, Салимжанова, Самарская, Сафиуллина, Сафьян, Студенческая, Театральная, Тинчурина, Тихорецкая, Баки Урманче, Фрунзе, Фучика, Чехова, Мамадышского и Оренбургского трактов, Ноксинского спуска, Фермского шоссе, проспекта Ямашева, магистрали 100-летия ТАССР и других.

За сутки на городских дорогах использовали 395 тонн реагента и 728 тонн песко-соляной смеси, с начала зимы — больше 43,4 тысяч тонн противогололедных материалов.

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

Этой ночью улицы Казани убирали 398 единиц специальной техники и 54 дорожных рабочих.

Дарья Акимова