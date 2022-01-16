В России за сутки выявили 29 230 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 29 230 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 803 534 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 16 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписан 22 731 человек, всего выздоровевших — 9 858 615 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 686 россиян, всего от инфекции скончались 321 320 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России за сутки коронавирусом заболели 27 179 человек.

Маргарита Головатенко