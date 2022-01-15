В России за сутки коронавирусом заболели 27 179 человек

За последние сутки в России выявили 27 179 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 584 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 774 304 человек, а выздоровевших — до 9 835 884 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 723 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 320 634 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 23 820 новых случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко