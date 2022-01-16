На всех участках трассы М-5 «Урал» в трех регионах возобновили движение

Фото: Максим Платонов

На федеральной трассе М-5 «Урал» сняли ограничения движения для всех автомобилей в Татарстане, Башкирии и Оренбургской области, сообщает в воскресенье пресс-служба областного ГУ МЧС.



Движение возобновлено с 6:00 на участке М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск для трех регионов с 1 194-го по 1 375-й км.

Ранее движение запрещали в связи с сильной метелью и ограниченной видимости.

Фото: realnoevremya.ru

По федеральным трассам для фур временно закрывали подъезды к Ижевску и Оренбургу из-за метели. Из-за обильного снегопада было временно ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участках федеральной трассы М-5 в Бавлинском и Бугульминском районах Татарстана. В Башкирии ограничивали движение на участке федеральной трассы М-5 между населенными пунктами Северный и Восточный.

Маргарита Головатенко