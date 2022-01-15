В Башкирии из-за непогоды временно ограничили движение на участке дороги М-5

Фото: Максим Платонов

В Башкирии из-за сильного ветра, снегопада и метели было ограничено движение на участке федеральной трассы М-5 между населенными пунктами Северный и Восточный. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Упрдора «Приуралье».

Ограничение движения начало действовать сегодня с 19:30 по местному времени на участке с 1194-го по 1375-й км для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузового транспорта.

Оно планируется до полуночи по местному времени, но может и продлиться.

Фото: Максим Платонов

Из-за погодных условий в Татарстане также было временно ограничено движение для транспорта на участках федеральной трассы М-5 в Бавлинском и Бугульминском районах.

Дарья Акимова