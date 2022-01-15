По федеральным трассам для фур временно закрыли подъезды к Ижевску и Оренбургу из-за метели

Подъезды к федеральным трассам к Ижевску и Оренбургу на время закрыты для проезда грузовиков из-за непогоды, сообщает «Интерфакс».



В настоящий момент на трассах в Оренбуржье, Татарстане и Башкирии наблюдается снегопад, низовая метель и ухудшение видимости.

Запрещается движение по трассе М-7 «Волга» на подъезде к Ижевску и по дороге в обход города. Ограничение действует до 01.00 16 января.

С 14.00 15 января запрещается движение грузовиков на подъезде к Оренбургу на участке федеральной автодороги М-5 «Урал» с 312-го по 405-й километр, то есть от поселка Новосергиевка до поселка Каргала. Временно под запретом движение пассажирского транспорта: автобусов и маршрутных такси.



Фото: realnoevremya.ru

Вчера татарстанцев предупреждали о метели с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее. Гидрометцентр сообщал, что в республике будет сильный ветер порывами до 15—18 м/с, сильный снег.

Маргарита Головатенко