В Татарстане из-за плохой погоды временно ограничено движение на участках трассы М-5

Фото: Максим Платонов

Сегодня из-за метели и обильного снегопада было временно ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участках федеральной трассы М-5 в Бавлинском и Бугульминском районах Татарстана. Об этом сообщает ГУ МЧС по РТ.

Движение закрыто в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км общей протяженностью 7,5 км и в Бавлинском районе на участке с 1257,5 км по 1280 км протяженностью 22,5 км.

Ориентировочное время окончания ограничения движения сегодня в 22.00.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что из-за непогоды подъезды к федеральным трассам к Ижевску и Оренбургу временно закрыты для проезда грузовиков.

Дарья Акимова